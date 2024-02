Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da Ministra Marina Silva, morto nesta terça-feira (7) - Foto: Reprodução/Internet

Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da Ministra Marina Silva, morto nesta terça-feira (7)Foto: Reprodução/Internet

Publicado 07/02/2024 14:55 | Atualizado 07/02/2024 15:07

Políticos de diversas siglas utilizaram a redes sociais para expressar apoio à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após ela anunciar a morte de seu sobrinho-neto, Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, em Rio Branco, Capital do Acre . O jovem estava em casa quando dois homens invadiram o local e dispararam tiros na direção dele. Peritos da Polícia Civil do estado já estiveram na casa realizando uma perícia inicial.

Após Marina divulgar o assassinato na rede social X (antigo Twitter), a mobilização se estendeu por outros parlamentares, partidos e membros do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou. "Meus sentimentos, companheira Marina."

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em "dor imensa". "Querida Marina, que dor imensa. Meus sentimentos." Junto com o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que publicou. "Meus sinceros sentimentos e minha total solidariedade. A dor é irreparável, mas que a força, a fé e a esperança sejam sempre suas aliadas."

Outro a divulgar nota em apoio à ministra foi o titular da pasta das Cidades, Jader Filho. "Marina, receba meu abraço nesse momento difícil. Minha total solidariedade", publicou.

A Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva, divulgou uma nota lamentando o fato. "A REDE Sustentabilidade expressa seu profundo pesar pela trágica perda de Cauã Nascimento Silva, sobrinho-neto da Ministra @marinasilvaoficial . Com apenas 19 anos, Cauã se tornou vítima da criminalidade que afeta famílias em todo o país, especialmente jovens das periferias, deixando um rastro de dor e luto.



"Neste momento de imensa tristeza, estendemos nossa mais sincera solidariedade e apoio à Ministra Marina Silva e sua família, compartilhando seus sentimentos de perda e reafirmando nosso compromisso com a busca por paz e segurança para todos", divulgou.

O líderdo governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), também expressou pesar. "Meus sentimentos, ministra Marina Silva. Te mando um abraço apertado. Que Deus dê forças e conforte o coração de toda a família neste momento de dor."

Já deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) cobrou investigação da polícia. "Minha profunda solidariedade a Marina Silva e sua família. O sobrinho-neto da ministra, de apenas 19 anos, foi vítima de um crime brutal em Rio Branco/Acre. Exigimos investigação célere e justiça para Cauã Nascimento Silva."

Outro parlamentar a lamentar a morte do jovem foi o deputado federal Alencar Santana (PT-BA). "Toda minha solidariedade aos familiares e pessoas do convívio de Cauã Nascimento Silva, 19 anos, sobrinho-neto da ministra Marina Silva que teve sua vida brutalmente ceifada enquanto estava em sua casa, em Rio Branco (AC), nesta terça-feira. Que as autoridades possam apurar rapidamente esse crime e punir os responsáveis."

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) classificou o assassinato do jovem como "brutal". "Meus sentimentos e o meu carinho à ministra Marina Silva, que perdeu um sobrinho de forma tão brutal. Espero que os assassinos sejam presos o quanto antes. E que a gente consiga mudar a realidade dessa criminalidade que tira a vida de tantas pessoas, sobretudo as mais jovens."

Procurado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não se manifestou. O espaço segue aberto.

Casa foi invadida

A Polícia Militar do Acre informou que, por volta das 14h desta terça-feira (6), dois homens em uma moto invadiram a casa onde o sobrinho-neto de Marina Silva residia e efetuaram os disparos. Cauã foi atingido no braço, na perna e no tórax. Ainda de acordo com a corporação, os criminosos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Agentes da Polícia Civil já estiveram na casa da vítima para realizar a perícia. No entanto, a corporação não respondeu se já existe alguma investigação em curso ou se há alguma informação preliminar sobre o caso. A espaço segue aberto para manifestação.

Policiais civis do Acre estiveram na residência de Cauã Foto: Reprodução/Internet