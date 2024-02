Ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro - AFP

Publicado 08/02/2024 15:41 | Atualizado 08/02/2024 15:45

Brasília - A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ironizou a operação realizada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Federal (PF) contra Jair Bolsonaro. Em sua rede social, Michelle escreveu: '"Se tudo der certo"... Lembram? Pois bem...'. A citação faz referência a uma declaração de Janja durante uma Conferência Eleitoral do PT em Brasília, em dezembro de 2023, onde afirmou que "se tudo der certo, logo Bolsonaro estará preso".

Michelle Bolsonaro ironizou a operação realizada nesta quinta-feira com frase de Janja Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva na Operação Tempus Veritatis , para investigar uma organização acusada de "tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito".

Foram alvos dos mandados de prisão preventiva:

-Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência no governo de Jair Bolsonaro

-Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens coronel

-Rafael Martins, Major das Forças Especiais do Exército

-Romão Correa Neto, Coronel do Exército

Durante as buscas da PF, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Um dos alvos da ação deflagrada nesta manhã, Bolsonaro teve o passaporte apreendido após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes.