Aedes Aegypti transmite a doença - Divulgação/Fiocruz

Publicado 08/02/2024 17:10

O Distrito Federal começa a vacinar crianças e adolescentes contra a dengue nesta sexta-feira (9). As doses foram entregues à Secretaria de Saúde na tarde desta quinta-feira (8).



Ao todo, 37 unidades básicas de saúde (UBS) vão oferecer a imunização, sem necessidade de agendamento. A única obrigatoriedade é que a pessoa esteja dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde: de 10 a 14 anos.



Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, haverá doses para todos os residentes no Distrito Federal que façam parte desse grupo. Confira os pontos onde as doses estarão disponíveis:

- UBS 01 Asa Sul - SGAS quadra 612, lotes 38/39 - Plano Piloto



- UBS 02 Asa Norte - EQN 114 115 Área Especial 1 - Plano Piloto



- UBS 01 Cruzeiro - Área Especial - Lote 01, Shces, Cruzeiro Novo



- UBS 02 Guará - QE 23 Lote C - Área Especial S/N - Guará II



- UBS 04 Guará - EQ 02/03 - Conjunto Lúcio Costa S/N - Guará



- UBS 01 Estrutural - AE 01 Setor Central Vila Estrutural



- UBS 01 Riacho Fundo I - QN 09, Área Especial 11, Riacho Fundo I



- UBS 05 Riacho Fundo II - 3A Etapa QS 9 - Riacho Fundo II



- UBS 01 Candangolândia - EQR 5/7 - Área Especial 1 Candangolândia



- UBS 03 Paranoá Parque - Quadra 2, Conjunto 6, Área especial 4, S/N - Paranoá



- UBS 02 São Sebastião - Quadra 101, Conjunto 02, Lote 1, Residencial Oeste - São Sebastião



- UBS 03 Itapuã - Quadra 378, Conjunto A, Del Lago N°4, Rua da Administração - Itapoã



- UBS 01 Jardins Mangueiral - Praça de Atividades 02 Lote 01 - Jardim Botânico



- UBS 05 Arapoangas - Quadra 12 D Conjunto A Área Especial - Arapoanga



- UBS 20 Planaltina - Área Especial 9 A Setor Norte n° 00 - Planaltina



- UBS 01 Sobradinho I - Quadra 14 Área Especial 22/23, Lote 1 - Sobradinho



- UBS 02 Sobradinho II - Rodovia DF-420, Complexo de Saúde Setor de Mansões Lote 1 - Sobradinho II



- UBS 01 Fercal - DF-150 KM 12 Quadra 10 Casa 14, Engenho Velho - Fercal



- UBS 03 Ceilândia - QNM 15 - Ceilândia



- UBS 07 Ceilândia - QNO 10 Área Especial D/E - Ceilândia



- UBS 17 Ceilândia - EQNP 16 /20 Área Especial E,F S/N - Ceilândia



- UBS 15 Ceilândia/Sol Nascente - QNR 02 Área Especial 12 - Ceilândia



- UBS 16 Sol Nascente - Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente



- UBS 01 Brazlândia - Entrequadra 6/8. Área Especial 3, Setor Norte 3 - Brazlândia



- UBS 07 Ceilândia - QNO 10 Área Especial D, E n° 10 - Ceilândia



- UBS 01 Águas Claras - QS 05 Lote 24 Av. Areal nº 24 - Águas Claras



- UBS 01 Vicente Pires - Rua 4C chácara 12 Colônia Agrícola Samambaia n° 12 - Vicente Pires



- UBS 06 Taguatinga - Setor C Sul AE 01 Taguatinga Sul nº 01 - Taguatinga



- UBS 08 Taguatinga - EQNL 24 Área Especial S/N L Norte - Taguatinga



- UBS 02 Samambaia - QS 611 Área Especial nº 2 - Samambaia



- UBS 12 Samambaia - QR 210 Conjunto 22 Lote 01, Samambaia



- UBS 02 Recanto das Emas - Quadra 102 Área Especial n° 01 - Recanto das Emas



- UBS 05 Recanto das Emas - Quadra 804 Conjunto 20B Lote 01, Recanto das Emas



- UBS 01 Santa Maria - QR 207/307 Conjunto T Lote 2 - Santa Maria]



- UBS 02 Santa Maria - QR 207/307 Conjunto T Lote 2 - Santa Maria]



- UBS 05 Gama - Quadra 38 Área Especial SC Setor Leste 38 - Gama



- UBS 06 Gama - Área Especial Entrequadra S/N – Gama