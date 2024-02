Michelle Bolsonaro viajará para os EUA na próxima semana - Foto: Reprodução/Internet

Michelle Bolsonaro viajará para os EUA na próxima semanaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 08/02/2024 16:28 | Atualizado 08/02/2024 16:30

Em meio à operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que mirou aliados além do ex-presidente Jair Bolsonaro, culminando inclusive com a apreensão do passaporte, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro viajará para os Estados Unidos. Michelle terá a companhia da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) em eventos previamente marcados para mulheres, em três estados norte-americanos, organizados pela comunidade evangélica naquele país.

Chamado de Encontro das Mulheres Protagonistas, o evento é organizado pelas empresárias Fernanda Poleza e Faby Sampaio e contam com quatro painéis, com palestras ministradas pelas responsáveis, além de Michelle e Damares.

Michelle Bolsonaro participará de evento nos EUA com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) Foto: Reprodução/Internet

Os participantes podem comprar ingressos que custam entre US$ 45, além de adicional de US$ 8 — o mais barato — ao mais caro, com valor de US$ 95, mais US$ 15 entre taxa e imposto. Convertendo para reais, equivalem a R$ 260 e R$ 540, respectivamente. No site do evento, consta que o ingresso mais caro permite um "meet ang great" com as palestrantes, uma espécie de visita ao camarim.

O evento percorrerá três estados e terá início dia 12 de fevereiro em Pompano Bech, na Flórida. No dia seguinte, acontecerá em Orlando, no mesmo estado. Depois, será a vez de Atlanta, no estado da Geórgia, no dia 15 e finaliza em Boston, em Massachussets, no dia 16.

Michelle Bolsonaro fará a palestra 'Liderança autêntica", enquanto a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentará o tema "Protagonismo além dos limites".

Ex-primeira-dama ironizou operação com frase de Janja

Michelle Bolsonaro ironizou a operação realizada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Federal (PF) contra Jair Bolsonaro. Em sua rede social, Michelle escreveu: '"Se tudo der certo"... Lembram? Pois bem...'. A citação faz referência a uma declaração de Janja durante uma Conferência Eleitoral do PT em Brasília, em dezembro de 2023, onde afirmou que "se tudo der certo, logo Bolsonaro estará preso".

Nesta quinta-feira, a PF c umpriu quatro mandados de prisão preventiva na Operação Tempus Veritatis , para investigar uma organização acusada de "tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito".