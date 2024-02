Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya Divulgação / SES

Publicado 08/02/2024 15:49 | Atualizado 08/02/2024 15:50

A primeira morte por dengue na cidade de São Paulo em 2024 foi registrada nesta quinta-feira, 8. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES), trata-se da 6° morte pela doença registrada no Estado no ano.

Os óbitos anteriores foram registrados em Guarulhos (1), Bebedouro (1) e Pindamonhangaba (2), segundo dados do Ministério da Saúde, e Bauru (1), de acordo com painel da SES.



Segundo o painel da SES, no Estado de São Paulo há 66 mil casos prováveis da doença, sendo mais de 34 mil confirmados.



No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue e 54 mortes pela doença só em 2024. Segundo a Fiocruz, os casos da doença podem chegar a 5 milhões neste ano, mais do que o triplo do registrado em 2023 (1,6 milhão).



A escalada dos casos da dengue fez com que os Estados do Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal e da cidade do Rio de Janeiro, decretassem emergência de saúde pública nas últimas semanas.



Como prevenir a dengue?



- Impedir o acúmulo de água parada dentro de casa (onde, segundo o Ministério da Saúde, estão localizados 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença);



- Desobstrução de calhas, lajes e ralos;



- Vedação de reservatórios e caixas de água;



- Usar repelentes, especialmente de manhã e no final da tarde - horários de maior circulação do Aedes aegypti;



- Usar roupas de manga longa e sapatos fechados em áreas reconhecidas de transmissão para evitar contato direto com o vetor;



- Usar telas nas janelas em áreas reconhecidas de transmissão;



- Vacinação.