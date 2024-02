Jair Bolsonaro - Tânia Rego/Agência Brasil

Jair BolsonaroTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 08/02/2024 17:53

Brasília - Durante uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (8) , uma minuta de golpe foi encontrada na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada dentro da sede do PL em Brasília, segundo a GloboNews. O documento previa a "declaração" de estado de sítio e um "decreto" de Operação de Garantia da Lei e da Ordem no Brasil.

Minuta foi achada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão Reprodução

"Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem", afirma o texto.

A minuta foi achada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, fruto da Operação Tempus Veritatis, para investigar um grupo bolsonarista que é acusado de "tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito". O documento não está assinado.