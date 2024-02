Policial militar atira duas vezes contra homem durante discussão, no bairro Bitaru, em São Vicente (SP) - Reprodução

Publicado 09/02/2024 20:52

Um policial militar atirou duas vezes à queima-roupa em um homem desarmado no bairro Bitaru, na cidade de São Vicente, na Baixada Santista. A ação do policial foi gravada por moradores da região. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) abriu investigação para apurar o caso.

Segundo as imagens, há uma discussão entre o homem e o policial. O agente, repentinamente, atira contra a perna do homem, que estava afastado a, pelo menos, um metro do policial. O homem começa a mancar após receber o primeiro tiro. O policial tenta segurar o homem, que procura uma cadeira para se sentar e afasta o agente com o braço.

O policial desfere um soco no homem, que reage e investe contra o agente e tenta dar um tapa, momento no qual o policial faz o segundo disparo, que derruba o homem. As imagens foram divulgadas pelo deputado estadual Eduardo Suplicy (PT).

“A PM foi acionada via 190 para uma ocorrência no local e durante a abordagem um homem investiu contra os policiais, que intervieram. Atingido, o homem foi prontamente socorrido ao hospital. A referida ocorrência não tem relação com a operação de combate ao crime organizado que está em curso na Baixada Santista”, disse a SSP, em nota.

A região da Baixada Santista é alvo de uma nova fase da Operação Escudo da polícia de São Paulo, lançada como reação à morte do policial militar da Rota Samuel Wesley Cosmo, em Santos, no último dia 2. A operação já resultou, até quarta-feira (7), em nove mortos.

De acordo com a SSP, a ação desta sexta-feira (9) não faz parte da operação.