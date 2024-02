-

Publicado 10/02/2024 11:22 | Atualizado 10/02/2024 14:11

Minas Gerais - Pelo menos 30 pessoas foram atropeladas na noite desta sexta-feira, 9, durante uma festa de Carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo e atingir os foliões.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a festa acontecia na Avenida Central, no bairro Fonte do Mato, quando as pessoas foram atingidas pelo veículo. Duas vítimas em estado grave foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXII.

Uma terceira pessoa em estado moderado e as outras vítimas, que tiveram ferimentos leves, foram levadas para o Pronto Socorro de Itabira. Após o acidente, o desfile foi cancelado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e causou o acidente. Segundo a PM, ele estaria com sinais de embriaguez.

Neste domingo, 10, três vítimas continuavam internadas, em estado de moderado a grave, segundo a Secretaria de Saúde do município.

Em nota, a prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo lamentou o acidente. "Em meio às dificuldades impostas pelos hospitais lotados devido a casos de dengue, a prefeitura e a Secretaria de Saúde estão atuando em esforço conjunto para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas", disse.