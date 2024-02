Idoso morre em acidente na TO-080 - Divulgação: Corpo de Bombeiros

Idoso morre em acidente na TO-080 Divulgação: Corpo de Bombeiros

Publicado 11/02/2024 09:05 | Atualizado 11/02/2024 09:31

Tocantins - Um idoso de 62 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros e uma caminhonete neste sábado, 10, na rodovia TO-080, no Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu entre as cidades de Palmas e Paraíso. Um carro que ia no sentido Paraíso a Palmas derrapou e invadiu a pista contrária até parar no acostamento.

A caminhonete que ia no sentido contrário tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e invadindo a outra pista, momento em que bateu de frente com o carro em que o idoso estava.

O veículo da vítima, identificada como João Coelho de Oliveira, teve a parte dianteira totalmente destruída. O idoso ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros.

A corporação informou que o idoso tinha ferimentos no rosto e nos membros superior e inferior esquerdos. Já a mulher que estava no banco do passageiro apresentava escoriações no rosto e no membro superior esquerdo e sentia dores na região do tórax. Os dois foram levados para o Hospital Regional de Paraíso.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a mulher fugiu da unidade hospitalar. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já na caminhonete estavam duas pessoas. Um homem, de 31 anos, que teve lesões no cotovelo direito e se queixou de dores na perna direita e tórax. E uma mulher, de 27 anos, que teve lesões na testa e se queixou de dores nas pernas.

Segundo os bombeiros, as duas vítimas foram levadas para o hospital por terceiros. A SES informou que o homem recebeu alta e a mulher continua internada. Já as pessoas que estavam no carro que derrapou não apresentaram lesões.



O corpo de João Coelho de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Paraíso.