Segundo a Polícia Civil do MS, rifas e bingos envolvendo as atendentes eram frequentes no local - Polícia Civil/Divulgação

Publicado 12/02/2024 08:14 | Atualizado 12/02/2024 08:21

A Polícia Civil realizou uma operação em uma casa de prostituição em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, no sábado, 10. Segundo os agentes, o objetivo era coibir os frequentes sorteios, como rifas e bingos, envolvendo as profissionais do sexo do local. Um folder do estabelecimento, chamado Bar da Mel, divulgava há semanas nas redes sociais uma "noite inteira com uma mulher" como premiação.

De acordo com os policiais, a prostituição é atividade lícita, mas a exploração sexual, através de qualquer meio que exclua o direito de escolha das profissionais, é crime. No caso em questão, a mulher era escolhida para ser “sorteada” e quem ganhasse a “levava” como prêmio sem o consentimento dela em relação ao cliente ou preço cobrado. O local também anunciava shows "ao vivo" de sexo das profissionais no estabelecimento.

A proprietária do estabelecimento responderá pelo crime de manter casa de prostituição, bem como pelas contravenções penais de exercício irregular da profissão e de exploração de jogo de azar. A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Polícia de Água Clara e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas.