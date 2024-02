Momento em que homem invade residência no Ceará para roubar calcinhas - Reprodução

Publicado 13/02/2024 10:32 | Atualizado 13/02/2024 11:52

Um homem, de 57 anos, foi flagrado invadindo uma casa para roubar e cheirar calcinhas em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, no último sábado, 10. As imagens foram gravadas após uma morada da região se cansar de ter as roupas íntimas furtadas e instalar câmeras de segurança.

Nas gravações é possível ver o momento em que o suspeito entra na casa ao pular o muro e começa a vasculhar a residência em busca das calcinhas. Segundo a Polícia Militar, ele é reincidente e já foi preso em 18 de janeiro. Aos agentes, o homem contou que "achou que ninguém tinha visto" e que o fez "apenas para se satisfazer".

Segundo uma testemunha não identificada, ele tem o hábito de furtar as peças íntimas para cheirar enquanto se masturba olhando as mulheres na rua. O suspeito foi conduzido para uma delegacia da região, assinou termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. A Polícia Civil segue investigando o caso.