O edifício de 19 andares foi evacuado pelos BombeirosGoogle Maps/Reprodução

Publicado 13/02/2024 18:41 | Atualizado 13/02/2024 21:06

São Paulo - Um prédio residencial de 19 andares foi evacuado na tarde desta terça-feira, 13, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, colunas do edifício estavam danificadas e não há vítimas. O imóvel de 19 andares fica na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação.

A Defesa Civil de Praia Grande foi acionada e informou que o imóvel estava com "colapso estrutural" em cinco colunas instaladas no subsolo da edificação.

O imóvel fica localizado em uma avenida perpendicular à avenida Presidente Castelo Branco, que dá acesso à beira mar na cidade da Baixada Santista. O Corpo de Bombeiros informou que uma caixa d'água de 30 mil litros foi esvaziada para reduzir a pressão na estrutura da edificação.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar um rompimento de pilar. Inicialmente nós evacuamos o prédio e fizemos a vistoria com o corpo técnico da prefeitura e da Defesa Civil, onde constataram três rompimentos de colunas, e algumas rachaduras de paredes não estruturais, que ficam próximas às janelas", afirmou o capitão da corporação responsável pela operação em Praia Grande, Thiago Duarte, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

Ainda segundo o oficial, após evacuar os moradores, foi feito o trabalho de escoramento da área danificada para evitar possíveis desabamentos. "Os bombeiros fizeram a evacuação do local. O alívio do peso da caixa d'água foi uma decisão em conjunto com o corpo técnico da Prefeitura." Será liberada somente a entrada gradual de moradores para retirada de pertences pessoais e animais domésticos.

Ao ser questionado sobre a chance de desabamento do imóvel, o capitão do Corpo de Bombeiros não descartou essa possibilidade "O risco existe", afirmou o oficial.