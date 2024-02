Parati capotou ao bater em barranco em Apucarana - Divulgação

Publicado 13/02/2024 11:43 | Atualizado 13/02/2024 12:55

Um acidente envolvendo uma mulher e seis crianças, uma delas um bebê de três meses, aconteceu em Apucarana, no Paraná, na segunda-feira, 12. De acordo com a Polícia Militar, a motorista conduzia uma Parati quando bateu em um barranco e capotou. Ela foi presa em flagrande por dirigir embriagada.

O caso ocorreu na Rua Antonio Bertasso, esquina com Rua Rafael Sorpile e perto do Parque da Raposa, e contou com o atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Após ser questionada se havia ingerido algum tipo de bebida alcoólica, a mãe afirmou que ingeriu apenas três latas de cerveja e fez o teste do bafômetro. O resultado apontou 0,71 miligramas de alcool no sangue, muito acima dos 0,04 mg/L tolerados por lei.

Com uma lesão no nariz, a mulher foi levada ao Hospital da Providência junto a dois filhos e irá responder por crime de trânsito. O bebê de três meses e uma adolescente de 15 anos sofreram fraturas, mas não correm risco de vida. Os demais ocupantes do carro, incluindo uma menina em estado de choque, foram encaminhados a UPA com ferimentos leves.