Alguns policiais trabalharam disfarçados nos blocosDivulgação

Publicado 14/02/2024 14:32

O estado de São Paulo registrou 597 furtos e 89 roubos de aparelhos celulares, totalizando 686 delitos do tipo. O levantamento considera apenas o período entre sábado (10) e terça-feira (13) de Carnaval.

Apesar do número elevado, houve uma redução de 48% dos mesmos tipos de crime em comparação com o Carnaval do ano passado. Na festa do ano passado, foram 1.320 delitos entre 18 e 21 de fevereiro (1.163 furtos e 157 roubos).

Apesar das centenas de delitos, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, comemorou o resultado. "Mais uma vez, repetimos o sucesso na segurança do maior Carnaval de rua do mundo, o que evitou que a festa fosse palco para o crime".

Policiais disfarçados

Neste ano, a Polícia Civil atuou, de forma inédita, com agentes “infiltrados” entre os foliões. O trabalho deu resultado. Nos dias de festa da Operação Carnaval, na capital paulista, 54 infratores foram presos. Os policiais recuperaram 183 aparelhos celulares e apreenderam 598 cartões bancários.



A estratégia também foi adotada pela Polícia Militar. Policiais com trajes civis circularam em meio ao público para observar atitudes suspeitas e prevenir crimes. O trabalho foi coordenado pelo Centro de Operações da PM (Copom), que montou um Gabinete de Comando e Controle, com a integração de diversos órgãos do Estado e município.