Cidades da Grande SP estão completamente alagadasReprodução: TV Globo

Publicado 14/02/2024 12:24 | Atualizado 14/02/2024 12:42

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na noite de terça-feira, 13, provocaram alagamentos e estragos em diversas cidades da região, que amanheceram nesta quarta- feira, 14, com bairros inteiros embaixo d'água. Os quatro municípios mais afetados, até o momento, são Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Jandira.

A Prefeitura de Itapevi afirma que trabalha para tentat resolver "problemas crônicos de enchentes na cidade" há mais de 7 anos. Segundo a nota, a chuva — que chegou a 100mm — gerou dois pontos de alagamento. Além disso, não há nenhuma vítima.

"A chuva de ontem, chegando a 80 milímetros em São Roque, refletiu na cheia do córrego São João. Informamos que não há nenhuma vítima e que estamos com dois pontos e com as nossas equipes na região para dar todo o suporte", diz o trecho.

No texto, a gestão cita a canalização dos córregos do Paim e Vale do Sol, além da construção de três piscinões na cidade: Sapiantã, Vitápolis e Suburbano.



Já a Prefeitura de Carapicuíba, onde a chuva foi de 101mm, afirma que o ponto de alagamento está próximo ao Rio Cotia e que as equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil já estão trabalhando nesses locais, ressaltando "que choveu mais de 100 milímetros, chuvas bem acima do normal."

A reportagem entrou em contato com as prefeituras de Cotia e Jandira, mas ainda não obteve resposta.

Cidade de São Paulo

O temporal chegou a derrubar o muro do Cemitério do Araçá, na região do Pacaembu, Zona Oeste da cidade de São Paulo. O desabamento ocorreu na madrugada, atingindo a fiação elétrica — entretanto, não interrompeu o fornecimento de energia.

"A concessionária já isolou o local e está tomando as devidas providências para a reconstrução do muro", disse a empresa. A Rua Monsenhor Alberto Pequeno permanece interditada para o tráfego de carros. Equipes de limpeza da Prefeitura de São Paulo também estão no local para realizar a limpeza na via pública.



Ainda de acordo com a concessionária, a mesma estrutura passou por uma reforma ainda em 2021, durante a gestão da Prefeitura de São Paulo, que já enviou engenheiros para avaliação da área.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), as chuvas também foram intensas na capital paulista, atingindo o registro de 91mm.

Outras cidades tiveram acumulado ainda mais acentuado, como Cotia, que teve 165mm, Carapicuíba com 101mm em 12 horas e Itapevi, que teve 100mm de chuvas.

Conforme balanço do Corpo de Bombeiros, houve 48 chamados para quedas de árvores, 22 chamados para alagamentos e oito chamados para desabamentos na terça-feira. Todos sem vítimas.

A chuva que caiu na Grande São Paulo gerou pelo menos 3.107 raios na região. Só na cidade de SP foram registrados 957 raios durante apenas uma noite, de acordo com os meteorologistas.

Medidas devem ser adotadas para amenizar os efeitos dos alagamentos:



- Evite transitar em ruas alagadas;



- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;



- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;



- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;



- Abrigue-se em casas e prédios;



- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;



- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Litoral



Depois de uma sequência de dias marcados por forte calor, a chegada de uma frente fria em Santos (SP) favorece a incidência de pancadas de chuva desde a terça-feira, 13, de Carnaval. Conforme a Defesa Civil do município, além da instabilidade climática, o mar também deve ficar bastante agitado nos próximos dias.



A expectativa é de maré alta e ondas que podem chegar até três metros entre o fim da tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 14, até sexta-feira, 16, a baía e no estuário de Santos.



"Na região da baía de Santos, no entanto, há previsão de ondas que podem ultrapassar três metros de altura no fim da tarde de quinta-feira, 15", de acordo com informações do boletim do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta (NPH-Unisanta), em pesquisa realizada em conjunto com a Defesa Civil de Santos.



Nesta quarta, a chuva é esperada a qualquer período do dia, podendo chegar com intensidade forte em alguns momentos, de forma persistente e acompanhando raios. "O calor deve ser mais ameno e as precipitações podem continuar ao longo da quinta-feira, 15, mas em menor quantidade", de acordo com o órgão municipal.



Ainda segundo o meteorologista da Defesa Civil do município, Franco Cassol, são esperados de 45 a 90 milímetros de chuva. "Esse volume seria o acumulado dos três dias de chuva, incluindo entre terça e quinta-feira, embora o maior volume seja desta quarta-feira."



Estado de atenção para ressacas



Segundo o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, o estado é de atenção por causa da previsão de altura significativa das ondas, entre dois e três metros, podendo evoluir para "alerta" caso ultrapasse os três metros, conforme estimativa prevista para quinta-feira.



"Se as previsões oceanográficas se confirmarem, não são esperados impactos em estruturas urbanas costeiras de Santos devido à intensidade e direção preferencial das ondas", acrescenta o boletim do NPH-Unisanta.



Neste período, a Defesa Civil de Santos orienta que as pessoas evitem a prática de esportes náuticos e fiquem atentas aos carros estacionados em garagens subterrâneas.



Veja a previsão do tempo para Santos nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue:



- Quarta-feira: entre 23ºC e 28ºC;



- Quinta-feira: entre 21ºC e 26ºC;



- Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que nas últimas 12 horas foram registrados acumulados de chuva em todo o território paulista, que variaram entre 50mm e 165mm. Em Santos, foi de 58mm.

*Com informações do Estadão Conteúdo