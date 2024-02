Caso aconteceu na Zona Sul da capital paulista - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 14/02/2024 10:57

São Paulo - Um jovem de 19 anos apontado como suspeito morreu baleado por um policial militar de folga nesta terça-feira, 13, após uma tentativa de assalto na região no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o disparo foi em legítima defesa. O bairro do Morumbi teve a maior alta de roubos da capital em 2023.

A SSP diz que o jovem baleado fazia parte de uma quadrilha de quatro pessoas que, em duas motos, teria abordado um veículo na Rua Deputado João Sussumu Hirata, por volta das 15h40 desta terça.

O PM, de 27 anos, estava fardado, dentro de seu carro, a caminho do trabalho, quando presenciou a tentativa de assalto. O veículo abordado estaria em frente ao dele. "Ao perceber a presença do policial, o jovem apontou uma arma de fogo em direção ao policial, que interveio. O homem foi atingido e socorrido ao Hospital do Campo Limpo, onde veio a óbito", diz a SSP. Os outros três suspeitos fugiram.

As armas do policial e do suspeito foram apreendidas e a perícia acionada, diz a SSP. "O caso foi registrado como roubo tentado, resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)."

Roubos em alta na região

Os bairros do Morumbi e do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, foram as localidades da cidade onde os roubos mais cresceram em 2023 na comparação com 2022, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. No total, esse tipo de crime teve redução na capital no período, mas em algumas regiões os registros aumentaram.

As maiores altas de roubos foram no Portal do Morumbi (37%) e Itaim Bibi (28%), na zona sul, assim como na Aclimação (28%), no centro expandido. O Estadão já havia mostrado que os roubos de celulares no Itaim Bibi, em especial na Avenida Faria Lima, estavam frequentes. No Glicério, na região da Aclimação, as gangues de "quebra-vidros" operam.

A maior queda de roubos aconteceu no Butantã (29%), zona oeste da capital, seguido de Parque Bristol (28%), na zona sul, e Teotônio Vilela (26%), na zona leste.