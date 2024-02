Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao prédio do Congresso Nacional - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/02/2024 09:03

Decisões do STF, pareceres da Procuradoria-Geral da República (PGR) e relatórios da PF apresentaram documentos, mensagens e outras evidências que contradizem a narrativa de uma mobilização espontânea desses atos, defendida pelos investigados.

De acordo com a investigação, os atos partiram da "arregimentação e do suporte direto" do grupo ligado a Bolsonaro, suspeito de participar da tentativa de ruptura constitucional. A linha foi reforçada por conversas e áudios obtidos pela Polícia Federal.

Um dos diálogos mostra o major Rafael Martins de Oliveira, que foi preso, pedindo orientações ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro , sobre recursos financeiros para levar "pessoas" do Rio a Brasília e locais para a realização das manifestações. A conversa ocorreu dias antes de atos bolsonaristas convocados em novembro de 2022.





A PGR destacou em seu parecer que Martins desempenhou um papel direto na direção dos manifestantes e na coordenação financeira para apoiar os atos antidemocráticos. A suspeita é que os R$ 100 mil mencionados tenham sido destinados a Em uma das conversas, Cid menciona a realização do ato em frente ao Quartel-General do Exército, indicando consentimento das Forças Armadas. Em outro momento, ele discute a possibilidade de destinar R$ 100 mil para cobrir despesas relacionadas ao evento, destacando o apoio de empresários do agronegócio.A PGR destacou em seu parecer que Martins desempenhou um papel direto na direção dos manifestantes e na coordenação financeira para apoiar os atos antidemocráticos. A suspeita é que os R$ 100 mil mencionados tenham sido destinados a oficiais das Forças Especiais do Exército, chamados de "kids pretos" , que supostamente incitaram as invasões e direcionaram a multidão.

O major solicitou direcionamentos para Mauro Cid: "A pedida é ir para o CN (Congresso Nacional) e STF??", Cid respondeu afirmativamente. O tenente-coronel, em outra ocasião, também solicitou uma estimativa de gastos nos auxílios aos manifestantes, como estadia, comida e materiais.

A defesa de Bolsonaro afirma que ele nunca "atuou ou conspirou" contra a democracia, enquanto os advogados de Cid alegam que nenhum valor foi pago e que ele explicará as mensagens à PF se for intimado para um novo depoimento. A defesa de Oliveira não foi localizada. Em nota no dia da operação, o Exército disse que acompanha o caso "prestando todas as informações necessárias às investigações".

As investigações também apontaram para o envolvimento de empresários do agronegócio no financiamento dos protestos, com bloqueio de bens e convocação para depoimentos. Mensagens interceptadas revelaram discussões sobre o apoio desses empresários, inclusive na logística de transporte de manifestantes.

Uma agente investigada, que esteve no QG do Exército, abordou o apoio de empresários do setor para três mil ônibus direcionados a Brasília às vésperas do 8 de janeiro: "Pessoal do agro lá de Goiânia, dos arredores de Brasília e tudo. O agro botou aí um apoio aí pra três mil ônibus. Não sei como que eles vão sair. Pessoal tá combinando de chegar em diversos horários... O negócio tá grande. Tá bonito".





A participação de empresários no apoio aos golpistas acampados nos quartéis também foi apontada pela Em outra operação, um empresário do setor logístico também foi alvo. De acordo com as investigações, ele teria financiado ônibus para levar manifestantes a Brasília e participado ativamente da orientação de movimentos golpistas junto a outras lideranças.A participação de empresários no apoio aos golpistas acampados nos quartéis também foi apontada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas . O relatório final apresentado pela comissão relatou o financiamento por meio do fornecimento de alimentos, água e até banheiros químicos.