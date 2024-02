Carro cai em cratera aberta em rodovia após deslizamento em Santa Catarina - Divulgação: Corpo de Bombeiros

Publicado 14/02/2024 11:37 | Atualizado 14/02/2024 12:53

Santa Catarina - Um deslizamento de terra em razão da chuva intensa que atinge Santa Catarina abriu uma cratera na BR-470, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e "engoliu" um carro que passava pelo trecho, na madrugada desta quarta-feira, 14. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois idosos ocupantes do veículo foram atendidos no local com ferimentos leves e se recusaram a ir ao hospital.

Por conta da cratera, o trânsito está sendo desviado por dentro do município. Não há previsão de quando os carros poderão passar novamente pelo local, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão monitora a situação.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o tamanho do buraco e o veículo 'engolido'

Carro com idoso cai em cratera aberta em rodovia após deslizamento em Santa Catarina.



A instabilidade no estado acontece após uma virada no tempo. Na terça-feira, 13, as temperaturas chegaram a 40ºC.

Efeitos da chuva

Por causa de rachaduras na pista da rodovia nos dois sentidos, em Ascurra, também no Vale do Itajaí, os bombeiros voluntários interditaram provisoriamente o trecho do km 90,5. De acordo com os socorristas, há chance de deslizamento do asfalto local.

Já em Jaraguá do Sul, o temporal que atingiu a cidade provocou a queda de árvores e o destelhamento de um prédio na tarde de quarta. Em uma empresa, quatro carros foram atingidos por uma árvore que caiu com a força do vento.

Além disso, cidade também sofreu com queda de energia elétrica. Por conta da chuva forte e vendo mais de 10,7 mil unidades consumidoras ficaram sem luz.

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, nesta quarta (14), áreas de instabilidades associadas a atuação de uma frente fria provocam chuvas em todo o centro-leste catarinense, especialmente entre o Vale do Itajaí e o Planalto Norte.

A chuva deve ocorrer com intensidade moderada a forte. Após vários dias marcados pelo calor intenso, esta quarta será de temperaturas amenas em todo o estado. As máximas variam entre 20°C e 23°C nas regiões de divisa com o Paraná e em toda a costa, e entre 15°C e 19°C no sul do estado e nas regiões mais elevadas.