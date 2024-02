Lucas da Silva Resende do Monte era estudante de Educação Física - Facebook/Reprodução

Publicado 14/02/2024 15:43

Quatro dias após desaparecer, Lucas da Silva Resende do Monte foi encontrado morto em um condomínio em Sobradinho, no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 14. Lucas era estudante de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) e desapareceu no último sábado, 10, após ir a uma confraternização na casa de um amigo. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

Segundo a versão dos amigos que estavam com Lucas na última vez em que foi visto, o estudante estava assistindo a um filme quando saiu e não retornou a casa. Nas investigações, a Polícia não localizou imagens nos circuitos de segurança que mostrassem o estudante saindo do condomínio, então, manteve as buscas no local.

O corpo foi localizado nos fundos de um terreno, sem roupa e com perfurações na região torácica. A Polícia Civil interrogou testemunhas e mantém investigações em busca de evidências que detalhem o caso. Até o momento ninguém foi preso.