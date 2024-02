Não deixar água parada em vasos, pneus, garrafas, entre outros é uma recomendação para prevenção do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue - Reprodução

Não deixar água parada em vasos, pneus, garrafas, entre outros é uma recomendação para prevenção do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengueReprodução

Publicado 14/02/2024

São Paulo - As buscas por repelentes dispararam nos últimos meses, atingindo o maior nível dos últimos 5 anos, segundo dados da Cliquefarma, ferramenta do ecossistema Afya que compara preços de medicamentos e produtos farmacêuticos.



Somente nos últimos sete dias, as buscas por repelentes já superaram as do mês inteiro de janeiro, evidenciando a urgência dos consumidores em se protegerem contra os mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, vetor de vírus como Dengue, Chikungunya e Zika. O Brasil registrou em janeiro 243.721 casos prováveis de Dengue, segundo o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde.



Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as buscas por repelentes cresceram 103%, um aumento significativo que demonstra a alta demanda por esse tipo de produto.



Essa procura acentuada também impacta os preços dos repelentes, que podem variar consideravelmente de acordo com a farmácia. O mesmo produto pode custar até três vezes mais em alguns estabelecimentos, o que torna a pesquisa de preços ainda mais importante para os consumidores.

Fique de olho!

Pesquisar preços: Compare os preços dos repelentes em diferentes farmácias antes de comprar.



Ler os rótulos: Verifiquem a composição dos repelentes e escolham o produto mais adequado para as necessidades de cada pessoa.



Tomar medidas de precaução: Além de usar repelente, elimine locais que possam acumular água em casas e quintais.