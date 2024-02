Jair Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/02/2024 14:44 | Atualizado 22/02/2024 16:05

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou, na tarde desta quinta-feira (22), à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília para prestar depoimento no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. A investigação faz parte da Operação Tempus Veritatis, deflagrada há duas semanas. A tendência é que Bolsonaro fique em silêncio, seguindo orientação da sua defesa.

Além do ex-presidente, outras 23 pessoas, entre ministros e oficiais, foram intimadas a prestarem depoimento nesta quinta-feira. Todos devem ser interrogados ao mesmo tempo, como estratégia da PF, para evitar que as versões sejam combinadas. Dos 24 depoimentos, 14 estão marcados para Brasília, onde fica a sede da corporação, incluindo o do ex-presidente, quatro no Rio de Janeiro, dois em São Paulo, um no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e outro no Espírito Santo.

Veja a lista de quem depõe à PF nesta quinta-feira:



- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;



- General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;



- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;



- Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército;



- Mário Fernandes, ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência;



- Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro;



- Almir Garnier, ex-comandante geral da Marinha;



- Valdemar Costa Neto, presidente do PL;



- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;



- Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército;



- Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;



- Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército;



- Bernardo Ferreira de Araújo Júnior;



- Ronald Ferreira de Araújo Júnior, oficial do Exército;



- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;



- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;



- Ailton Gonçalves Moraes de Barros, capitão reformado do Exército;



- Rafael Martins Oliveira, major do Exército;



- Amauri Feres Saad, advogado;



- José Eduardo de Oliveira, pároco;



- Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais;



- Éder Balbino, empresário;



- Laércio Virgílio, coronel reformado do Exército;



- Ângelo Martins Denicoli, major do Exército.