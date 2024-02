Ministro Alexandre de Moraes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/02/2024 13:06 | Atualizado 15/02/2024 13:07

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira, 14, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja afastado da relatoria das investigações que apuram a existência de uma organização criminosa que teria atuado numa tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.Em petição, a defesa argumentou que Moraes não pode ser interessado e ao mesmo tempo juiz do caso. Isso porque, o ministro aparece nas investigações como alvo dos supostos golpistas. Em paralelo, os advogados também pediram a devolução do passaporte de Bolsonaro , apreendido no âmbito da Operação Tempus Veritatis , autorizada por Moraes. O ex-presidente é um dos alvos e foi proibido de deixar o país ou de se comunicar com os demais investigados.Ao todo, foram cumpridas 48 medidas cautelares contra diversos investigados, incluindo ex-assessores diretos de Bolsonaro e militares da ativa e da reserva.