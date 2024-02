Policiais prenderam homem negro que teria sofrido ameaça de homicídio - Reprodução: redes sociais

Policiais prenderam homem negro que teria sofrido ameaça de homicídioReprodução: redes sociais

Publicado 18/02/2024 08:22 | Atualizado 18/02/2024 08:25





De acordo com manifestações de testemunhas nas redes sociais, policiais da Brigada Militar prenderam um homem negro de 40 anos que havia chamado a própria brigada, após ter sofrido ameaça de homicídio de um homem branco que portava uma faca.



Segundo nota do governador no X (ex-Twitter), a sindicância deve “ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade.”



O deputado estadual Matheus Gomes (PSol) compartilhou em sua conta o vídeo da detenção do homem negro, ocorrida no bairro Rio Branco a cerca de três quilômetros do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul.



Nem o perfil e nem o site da corporação trazem qualquer informação sobre o episódio. No último dia 8, "os alunos-oficiais da Brigada Militar participaram (...) de palestra com o tema 'Racismo Estrutural e a Importância do Letramento Racial para as Instituições de Segurança Pública'", informa a página da instituição na internet.

Truculência

“Se a vítima fosse branca, o episódio teria sido completamente diferente”, avalia a jornalista Jeanice Dias Ramos, do Núcleo de Jornalistas Afro-brasileiros do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.



Segundo Ramos, a Brigada Militar age com “truculência” e de forma acusatória contra as pessoas negras. “São atos contínuos e recorrentes. Existe uma política interna que torna o negro réu. Sempre. Existe uma máxima que diz 'todo camburão tem um pouco de navio negreiro'. O cidadão negro sai na rua e está sujeito a ser interpelado, algemado, carregado no camburão, simplesmente pelo fato de ser negro”, descreve a jornalista.



Ela conta que pais e mães orientam os filhos para que sempre saiam na rua sempre com documento como comprovante de matrícula ou carteira de trabalho para provar à Brigada Militar “que é gente de bem”.