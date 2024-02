Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por conta do temporal - Reprodução de vídeo

Publicado 18/02/2024 16:14

São Paulo, 18 - Uma forte chuva que cai sobre a capital paulista na tarde deste domingo, 18, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, acionar o estado de atenção para alagamentos. O alerta vale para todas as regiões diante da intensidade do temporal.

"O aquecimento em combinação com a brisa marítima, geram instabilidades que podem ter até forte intensidade. Já chove forte e com potencial para queda de granizo em Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, todos municípios ao Oeste da Capital", informou o órgão da Prefeitura às 14h40, horário em que o estado de atenção foi acionado.

O monitoramento aponta que, durante a tarde, o tempo deve seguir instável, e na ocasião da chuva, pode ocorrer rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos.

Na segunda-feira, 19, a probabilidade da ocorrência de chuva moderada a forte a partir da tarde "aumenta significativamente na região da capital e Grande São Paulo", disse o CGE. "O dia deve começar com termômetros por volta dos 20°C e no decorrer da tarde a temperatura máxima atinge facilmente os 28°C, enquanto os porcentuais mínimos de umidade do ar se mantêm acima dos 48% "