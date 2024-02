Conib criticou a declaração de Lula sobre as ações militares de Israel na Faixa de Gaza - AFP

Conib criticou a declaração de Lula sobre as ações militares de Israel na Faixa de GazaAFP

Publicado 19/02/2024 11:23

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) se posicionou, por meio de nota à imprensa, contra as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dos ataques de Israel ao grupo Hamas, na Faixa de Gaza. Neste domingo, 18, durante uma coletiva na Etiópia na qual Lula anunciou novos aportes de recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA), o mandatário brasileiro comparou a reação do governo de Tel Aviv ao extermínio de judeus promovido por Hitler.

A Conib considera a fala de Lula como “distorção perversa da realidade”. A nota frisa ainda que a declaração do presidente “ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes”. Para a confederação, a comparação feita por Lula vai contra o direito de Israel de se defender dos ataques do grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula na entrevista coletiva.

“Os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de mil pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua Carta de fundação a eliminação do Estado judeu”, ressalta um trecho da nota da Conib.