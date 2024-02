Prefeito Eduardo Paes também esteve presente em reunião no Palácio da Cidade - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 22/02/2024 11:11 | Atualizado 22/02/2024 11:15

O primeiro dia de reuniões de chanceleres do G20 terminou em samba no Palácio da Cidade, sede do governo do município do Rio de Janeiro, em Botafogo, Zona Sul da capital fluminense. Após o encontro oficial de trabalhos na Marina da Glória, os representantes das principais economias do mundo foram recepcionados em um jantar pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, e pelo prefeito Eduardo Paes, na noite desta quarta-feira (21).

No cardápio, doses de cachaça, chorinho e bossa nova. Os convidados assistiram ainda a uma apresentação de integrantes da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense. Segundo informações da Prefeitura, o jantar contou com as presenças do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, do chanceler russo, Sergey Lavrov, do ministro de Relações Exteriores do Reino e ex-primeiro-ministro britânico, David Cameron, do ministro francês Stéphane Séjourné, da ministra alemã Annalena Baerbock, e da ministra sul-africana Naledi Pandor, entre outros.

Na reunião de trabalhos desta quarta-feira, os ministros discutiram as tensões e conflitos em curso no mundo, como a guerra na Ucrânia e em Gaza. Na manhã desta quinta-feira (22), os chanceleres do G20 e demais países convidados voltam a se reunir na Maria da Glória, no Aterro do Flamengo. Em pauta, a reformulação da governança mundial.

O Brasil, que exerce atualmente a presidência do bloco, receberá a reunião de Cúpula do G20 nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Até lá, a cidade receberá diferentes encontros temáticos com representantes do grupo, considerados preparatórios do evento.