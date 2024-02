Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ministros do governo e líderes partidários da Câmara, no Palácio do Alvorada. - Foto: Agência Brasil

Publicado 23/02/2024 14:10

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta sexta-feira, 23, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem todo o direito de tentar fazer o sucessor ao seu cargo, assim como ele próprio. Segundo o parlamentar, no encontro da quinta-feira, 22, à noite com Lula, em Brasília , o assunto da sucessão não foi tratado.

"O presidente Lula sabe disso e já disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer meu sucessor, e o PT não pensará diferente, até porque não tem motivos. Todos os compromissos que assumimos foram honrados. Não há nenhuma instabilidade política ou pauta-bomba econômica, muito pelo contrário", disse Lira, após participar de evento na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sobre segurança pública.

Segundo Lira, na reunião da noite de quinta-feira entre líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, não houve um tema específico, mas citou exemplos como pacto federativo, a relação das dívidas dos estados e a relação com o Congresso.

"Foi um bate-papo normal, uma conversa mais amena sem pontos específicos. O Presidente conversou, como tem que fazer com os líderes partidários que representam os parlamentares", informou "É uma ação necessária e tem que ser rotina entre os líderes que participam da Câmara dos Deputados", concluiu.