Segundo profissionais, a inovação tecnológica pode trazer prejuízos para o segmento de arte e culturaFoto: Reprodução/Internet

Um protesto de dubladores brasileiros pela regulamentação do uso de IA (Inteligência Artificial) no segmento, lançado em janeiro de 2024, já coletou mais de 100 mil assinaturas. Segundo a campanha Dublagem Viva, a inovação tecnológica pode trazer prejuízos para o segmento, que faz a adaptação audiovisual de produções internacionais, entre filmes, séries, novelas e jogos de videogame, e impactar todo o setor de arte e cultura.

A campanha conta com a participação de dubladores como Wendel Bezerra, Gilberto Baroli, Selma Lopes, Christiane Monteiro e o apoio de instituições representativas como Sated-SP (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo) e Interartis Brasil, associação de gestão coletiva do setor audiovisual formada por artistas brasileiros que atuam como intérpretes de televisão, vídeo ou cinema

Além disso, a iniciativa está conectada a diversos movimentos internacionais que buscam a regulamentação da IA para o segmento, como AVTA (Sindicato de Actores de Voz y Voice Talents de Madrid), OVU (Organización de Voces Unidas), UVA (United Voice Artists) e NAVA (National Association of Voice Actors).

Nos Estados Unidos, a greve dos atores de Hollywood durou quase quatro meses em 2023. No dia 8 de novembro do último ano, o SAG-AFTRA (sindicato que representa os atores de Hollywood) informou que chegou a um acordo provisório com os estúdios de cinema e serviços de streaming do setor. Segundo informações da revista “Variety”, divulgadas pelo G1, o acordo aumenta em 7% a maioria dos salários mínimos nos contratos dos atores

Manifesto pede pela valorização da dublagem no Brasil

Segundo o texto da Dublagem Viva, "a regulamentação da IA deve ser elaborada de forma a equilibrar os avanços tecnológicos com a preservação de empregos e garantir a qualidade da dublagem, mantendo o respeito aos profissionais e à indústria audiovisual".

A campanha ressalta que a IA não deve ser usada para reproduzir vozes de atores em outros idiomas para a língua portuguesa do Brasil a fim de substituir os dubladores. Para os manifestantes, é essencial preservar a expressão vocal, emoção e interpretação artística que os profissionais trazem para o processo de dublagem. "A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta complementar, não como um substituto", diz o texto.

Em nota, os manifestantes também destacam que o uso de IA na dublagem deve estar em conformidade com as leis de direitos autorais e respeitar os contratos de trabalho e acordos estabelecidos com os detentores dos direitos. Defendem, ainda, que a regulamentação seja elaborada de forma abrangente, consultando todos os envolvidos no setor.

Na visão de Rogerio Gomes, CEO da WRG Marketing, é importante que as dublagens permaneçam com os dubladores brasileiros: “Para muitas pessoas, algumas das melhores memórias da infância são aquelas assistindo a seus desenhos animados preferidos - e isso nas vozes dos dubladores que marcaram toda uma geração”

A dublagem brasileira nasceu em 1938, com a estreia do longa-metragem “Branca de Neve e os Sete Anões”, de Walt Disney, que recebeu as vozes dos cantores Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo. O Brasil celebra o Dia do Dublador em 29 de junho. Hoje, para atuar como du blador no país, é preciso ter o DRT (registro profissional de ator), com curso completo de teatro, que pode durar de um a três anos.