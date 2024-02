Ato foi marcado depois que o ex-presidente Jair Bolsonrao se tornou alvo de operação da PF - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ato foi marcado depois que o ex-presidente Jair Bolsonrao se tornou alvo de operação da PFMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/02/2024 16:41

A manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para este domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, contará com a presença de quatro governadores no carro de som alugado pelo pastor Silas Malafaia: Romeu Zema, de Minas Gerais (Novo); Tarcísio de Freitas, de São Paulo (Republicanos); Jorginho Mello, de Santa Catarina (PL); e Ronaldo Caiado, de Goiás (União Brasil). Também estará presente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que abrirá o ato com uma oração.



Ex-ministros de Bolsonaro que cumprem mandatos no Congresso, como Ciro Nogueira, Ricardo Salles, Jorge Seif e Marcos Pontes, também estarão presentes. O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara, alvo de uma operação da Polícia Federal no mês passado, é um dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso que participará do evento.

Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de estado elaborado por ele e aliados. Em vídeo nas redes sociais em que convoca seus apoiadores a participar da manifestação, ele declarou que a ocasião servirá para se contrapor às apurações da PF, afirmando que vai se defender "de todas as acusações que têm sido imputadas".



Haverá policiamento reforçado, com cerca de 2 mil policiais militares escalados para garantir a segurança e a ordem durante o evento, conforme informado pelo governo do Estado. O evento contará com dois trios elétricos e terá um custo estimado entre R$ 90 mil e R$ 100 mil. A expectativa dos organizadores é que entre 10 a 15 autoridades discursarão no evento.



O trio principal será estacionado na transversal da Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Formando um "L", ficará o trio de apoio, que não tem estrutura de som e pode abrigar até 100 convidados, servindo para acomodar o restante dos deputados presentes, que não estão na lista VIP, além de fotógrafos e cinegrafistas.