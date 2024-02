Emas do Palácio da Alvorada - Arquivo/Presidência da República

Publicado 24/02/2024 18:53

"Neste momento, ele está prestando esclarecimentos na Superintendência de Polícia Federal do Distrito Federal", diz a nota. "O veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso."

Ainda pela manhã, o motorista de um carro furou o bloqueio feito pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na área de acesso ao Alvorada. O veículo teve os pneus furados por um dispositivo de bloqueio, mas conseguiu fugir. Agentes do GSI chegaram a disparar tiros de advertência.

O presidente Lula estava na residência oficial no momento da tentativa de invasão, mas não correu risco.