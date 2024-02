Policial tentou conter criminosos, que reagiram e mataram ele e a filha de 19 anos - Reprodução

Publicado 28/02/2024 08:15

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 27, um homem de 30 anos suspeito de atirar e matar o cabo da Polícia Militar (PM) Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, e a filha, Alycia Perroni, de 19, no último sábado, 24. O crime aconteceu por volta das 5h no estacionamento de uma farmácia da Vila Medeiros, bairro da Zona Norte de São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), três homens foram ao local com a intenção de assaltar o estabelecimento. Ao perceber a ação do grupo, o cabo da PM saiu do carro armado e acabou abrindo fogo contra os suspeitos.



Anderson foi alvejado, e os tiros acabaram também acertando a jovem, que estava dentro carro. A filha e o pai esperavam a mãe, que estava na farmácia. As vítimas receberam atendimento médico, mas não resistiram e morreram no local.