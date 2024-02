Parte das armas apreendidas estavam em comunidades do Rio de Janeiro - Polícia Civil/RJ

Parte das armas apreendidas estavam em comunidades do Rio de JaneiroPolícia Civil/RJ

Publicado 28/02/2024 12:07

Na última sexta-feira, 23, dois militares foram presos pelo Exército após decisão da Justiça Militar . Desde então, eles estão detidos no 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco, na Grande São Paulo.Vagner da Silva Tandu — cabo do Exército que trabalhava como motorista para o comandante da unidade — acusado de peculato-furto em concurso de agentes com Felipe Ferreira Barbosa;Felipe Ferreira Barbosa — cabo do Exército — acusado de peculato-furto em concurso de agentes com Vagner da Silva Tandu;Cristiano Ferreira - 1º tenente do Exército — acusado de peculato culposo e inobservância de lei, regulamento ou instrução cometida por tolerância;Rivelino Barata de Sousa Batista — tenente-coronel afastado da diretoria do Arsenal de Guerra por ordem do comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva — acusado de inobservância de lei, regulamento ou instrução, cometida por negligência;Os outros quatro réus são civis e considerados foragidos da Justiça. Os investigadores ainda executam diligências para aprofundar a apuração quanto à participação dos mesmos no caso. Eles teriam ajudado a vender, comprado e guardado as metralhadoras desviadas do Arsenal de Guerra.De acordo com a denúncia, Vagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa colocaram as armas furtadas - 13 metralhadoras 50 M2 HB Browning, 8 metralhadoras 7,62 M971 MAG e 1 fuzil 7,62 M964 — na caçamba de uma caminhonete, ocultando as mesmas com a cobertura da parte traseira do veículo. Então, Vagner foi o responsável por dirigir o veículo para fora do depósito da reserva de armamento da Seção de Recebimento e Expedição de Material do Arsenal de Guerra de São Paulo.O crime foi descoberto em outubro, durante uma inspeção no Arsenal de Guerra de Barueri e levou ao aquartelamento de quase 500 militares durante vários dias. Os investigadores estimavam que o furto teria ocorrido entre os dia 5 e 8 de setembro, o que foi confirmado durante o inquérito — as armas foram subtraídas no dia 7 de setembro de 2023, feriado da Independência do BrasilDas armas furtadas, 19 já foram recuperadas pelo Exército e pela Polícia de São Paulo. Oito metralhadoras foram localizadas na Zona Oeste do Rio , em área ocupada por milícias que se aliou ao Comando Vermelho. Outras nove armas que estavam sendo negociadas com o PCC foram encontradas em uma área de lamaçal em São Roque, próximo ao município de Sorocaba. Mais duas foram localizadas no Rio. Duas ainda estão desaparecidas.