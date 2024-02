Mulher mata amante em Alagoas e posta confissão na internet - Reprodução: redes sociais

Publicado 29/02/2024 12:06 | Atualizado 29/02/2024 12:12

Alagoas - A Justiça de Alagoas decidiu manter presa uma mulher que matou o amante e postou a confissão do assassinato nas redes sociais. Edhione da Conceição Silva, de 24 anos, passou por audiência de custódia na última terça-feira (27), um dia após ser presa em cumprimento de mandado judicial.

O crime aconteceu em 2021, mas a Polícia Civil só conseguiu prendê-la na segunda-feira (26), em União dos Palmares, no interior de Alagoas.

Segundo a corporação, Edhione postou em seu perfil no Facebook uma confissão do assassinato e disse que cometeu o crime porque Antônio Celso Fernandes Junior não queria largar a família para ficar com ela.

"Matei mesmo. Não quis largar a família para ficar comigo, não fica com ninguém kkkkk", diz uma das postagens. "Sou uma assassina, matei o pai de 5 filhos e deixei eles todos sozinhos no mundo", continuou.

O delegado Thales Araújo, responsável pela investigação, informou que a mulher estava foragida, mas a localizaram no município de União dos Palmares. Ela acabou sendo detida depois que um pedido de prisão foi feito à Justiça e as autoridades cumpriram o mandado judicial nesta semana.

Durante a audiência de custódia, o juiz Leandro de Castro Folly apontou para a legalidade da prisão e determinou que a prisão preventiva de Edhione fosse mantida.

"Feitas tais considerações, entendo pela legalidade e homologação do cumprimento do mandado de prisão. Cumprida a diligência de forma escorreita, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com urgência, para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão preventiva", escreveu o magistrado.

Crime



Antônio Celso Fernandes Junior foi assassinado a tiros após ser atraído por Edhione até a casa do irmão dela, em São José da Tapera, em 2021.

De acordo com as investigações, a vítima tinha um relacionamento extraconjugal com Edhione e estava sendo pressionada para se separar da mulher, com quem tinha cinco filhos.

Após o crime, Edhione postou em seu perfil no Facebook uma confissão do assassinato. A polícia ainda teve acesso a outro post feito por ela, onde diz que deixou os filhos da vítima sem o pai.

Atualmente, Edhione tem um filho recém-nascido. Ela vai responder por homicídio qualificado.