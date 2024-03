Jeferson Tenório, autor do livro O Avesso da Pele - Reprodução

Publicado 03/03/2024 12:28 | Atualizado 03/03/2024 12:29

Jeferson Tenório, autor do livro "O Avesso da Pele", desabafou em suas redes sociais, neste sábado (2), após ter a obra censurada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Em seu Instagram, ele revelou que a diretora de uma escola teria acusado o material de usar palavras de baixo calão e conter cenas de atos sexuais.

"Após repercussão e de uma moção de um vereador, a 6° CRE [Coordenadoria Regional de Educação] mandou recolher os exemplares das escolas e bibliotecas até que governo federal se manifeste", contou na legenda da publicação.

Em seguida, Jeferson relembrou as conquistas obtidas pelo livro. "O Avesso da pele já foi adotado em centenas de escolas pelo Brasil, venceu o prêmio Jabuti, foi finalistas de outros prêmios, teve direitos de publicação vendidos para mais de 10 países, foi adaptado para o teatro. Além disso, o livro foi avaliado pelo PNLD, em 2021, ainda no governo Bolsonaro. A própria diretora assinou a ata de escolha do livro", afirmou.

"As distorções e fake news são estratégias de uma extrema direita que promove a desinformação. O mais curioso é que as palavras de "baixo calão" e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras. Não vamos aceitar qualquer tipo de censura ou movimentos autoritários que prejudiquem estudantes de ler e refletir sobre a sociedade em que vivemos", ressaltou.

Nos comentários, Jeferson recebeu o apoio dos internautas. "Uma obra prima. Leitura necessária a todo jovem desse país. Sou conselheira tutelar e recomendo muito. Chega de racismo", disse uma seguidora. "Absurdo, mas vivi isso quando trabalhei com este livro na sala de aula. Os pais reagiram às cenas e palavras, mas depois de muitas reuniões, a escola decidiu manter. Tive que ser firme em meu posicionamento, mostrando planejamento, material da PNLD... ufa! A luta continua, irmão", relatou outra.

"Que tristeza! Teu livro é maravilhoso. Será que essa diretora leu o livro?", questionou uma pessoa. Famosos como Mateus Solano também prestou solidariedade ao autor. "Tô contigo! Em tempo: teu livro me tocou demais", afirmou.

"O Avesso da Pele" é um romance identidade e as complexas relações raciais, que aborda violência e negritude. O livro conta a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.