Momento foi registrado por uma câmera de monitoramentoReprodução

Publicado 03/03/2024 15:51

O vereador Renato de Vicente (PSD), de 38 anos, de São Manoel do Paraná, que fica a 38 quilômetros de Cianorte, no noroeste do Paraná, foi mordido por um burro, neste sábado (2), enquanto andava em uma calçada. A mordida ocorreu no tórax e Renato precisou ser encaminhado para o hospital local. O momento foi registrado por uma câmera de monitoramento.

"Ele me mordeu e me puxou, e isso agravou o ferimento, pois não foi só uma mordida. Uma dor muito grande e intensa", relatou o parlamentar.

No vídeo, é possível ver o vereador cumprimentando uma mulher momentos antes do acidente. Ao ser atacado, o homem empurra o animal e consegue se desvencilhar. Na manhã deste domingo (3), o parlamentar tomou vacina para evitar possíveis infecções e contra a raiva.



Uma equipe de saúde do município também está acompanhando o burro para monitorar possíveis doenças. Após o ataque, o dono do animal foi localizado, pegou o burro e retornou para casa.