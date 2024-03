Durante as brigas, mesas e garrafas foram arremessadas - Reprodução: vídeo

Durante as brigas, mesas e garrafas foram arremessadas Reprodução: vídeo

Publicado 04/03/2024 09:35

Bahia - Um homem morreu e outros dois foram baleados após uma briga generalizada na saída de uma festa em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, neste domingo (3). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da confusão no evento "Arrocha Villa".

Homem morre e outros dois são baleados após briga generalizada em festa

Reprodução: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/jkSNYbAfdr — Jornal O Dia (@jornalodia) March 4, 2024

Durante a briga, mesas e garrafas foram arremessadas e três pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com a Polícia Civil, Isaque de Jesus Nascimento, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. A identidade das outras duas pessoas que foram atingidas pelos disparos não foi divulgada.

A PM realizou buscas por toda a região, mas ninguém foi preso. O caso é investigado pela delegacia de Santo Antônio de Jesus, que apura autoria e motivação do crime.

Em nota de esclarecimento publicada nas redes sociais, o espaço Villa Music, onde o evento foi realizado, afirma que atuou com seguranças treinados e que a confusão foi um "fato isolado", nunca registrado por eles em festas anteriores.



Ainda segundo a empresa, "havia detectores de metais na entrada do espaço e uma base móvel da Polícia Militar instalada na área externa do local".