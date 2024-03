Armas e droga apreendidas seriam levadas para São Paulo - PRF/Divulgação

Armas e droga apreendidas seriam levadas para São PauloPRF/Divulgação

Publicado 08/03/2024 11:28

Policiais rodoviários federais apreenderam dez fuzis, uma pistola e 20 quilos de cocaína nesta sexta-feira, 8, em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. As armas e a droga estavam escondidas sob a cama da cabine e dentro da caixa de ferramentas de um caminhão, abordado por volta das 4h da madrugada, na BR-277.

O motorista, de 23 anos de idade, morador de São Mateus do Sul, no Paraná, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e tráfico de drogas. Ele pretendia levar as armas e a droga até a cidade de São Paulo. Todos os fuzis são de calibre 5,56 mm, fabricados nos Estados Unidos. Já a pistola, de calibre 9 milímetros, tem origem turca.