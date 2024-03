Automóvel acelerou e atingiu motociclista em via estadual de São Paulo - Reprodução

Automóvel acelerou e atingiu motociclista em via estadual de São PauloReprodução

Publicado 11/03/2024 12:06

São Paulo - Um motorista, de 37 anos, foi preso em São Paulo neste domingo (10) após atropelar um motociclista enquanto estava embriagado. O caso aconteceu na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura da cidade de Vinhedo, sentido São Paulo capital.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a visão de um motociclista com um câmera no capacete. Ele observa a pista, quando um carro do modelo Renault Kwid branco acelera abruptamente e atinge um outro piloto de moto na via.

Vídeo mostra momento em que motociclista é atropelado por motorista embriagado em rodovia no interior de São Paulo.#Acidente #Transito #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/kigKjiBy2h — Jornal O Dia (@jornalodia) March 11, 2024 De acordo com a CCR, concessionária responsável pela via, a vítima apresentava ferimentos moderados e foi levada para a Santa Casa de Louveira, cidade às margens da Rodovia Anhanguera. De acordo com a CCR, concessionária responsável pela via, a vítima apresentava ferimentos moderados e foi levada para a Santa Casa de Louveira, cidade às margens da Rodovia Anhanguera.

Segundo o telejornal "Bom dia Brasil", o motorista foi preso pela Polícia Rodoviária de São Paulo e foi confirmado o consumo de álcool em uma delegacia da região. No entanto, o suspeito pagou fiança de R$ 3 mil e irá responder pelo processo em liberdade.