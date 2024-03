Equipes da Brigada Militar encontraram as vítimas passando mal no interior da residência - Reprodução / RBS

Publicado 11/03/2024 10:32 | Atualizado 11/03/2024 11:08

Uma mãe e três filhas morreram devido a uma suspeita de vazamento de gás na própria residência na manhã deste domingo (10), na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Foram internadas em estado grave outras três pessoas – o pai, e parceiro da vítima, além de duas outras crianças, uma menina de sete e um menino de nove anos – sendo que este último precisou ser transferido de avião para uma UTI pediátrica na cidade de Santa Maria. A Polícia Civil trabalha com hipótese de morte acidental.

A suposta intoxicação foi percebida por uma familiar que passou pela residência e, mesmo estando toda fechada, sentiu forte cheiro de gás. A testemunha relatou aos investigadores que ouviu gemidos e pedidos de ajuda e, ao entrar na casa, verificou que o motor de um gerador à gasolina estava ligado. Em seguida, ligou para o serviço de socorro para atender aos parentes. Equipes dos Corpo de Bombeiros, SAMU e da Brigada Militar compareceram ao local em seguida e encontraram vítimas e sobreviventes.

Ao programa Bom Dia RS, da emissora RBS, o comandante da Brigada Militar Maicon Piegas Hamann afirmou que os agentes já encontraram as vítimas passando mal. "Chegaram duas viaturas, no momento que entraram já se verificou as crianças passando muito mal. Eles mesmo colocaram pelos próprios braços as crianças nas viaturas", disse.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de intoxicação por vazamento de gás. Segundo o delegado Anderson Silveira de Lima, titular na cidade de Vacaria, foi apreendido um gerador dentro da residência, que passará por perícia. A casa, que não possui energia elétrica, era alimentada pelo equipamento, movido à gasolina.

De acordo com relatos dos familiares, o aparelho costumava ficar na parte externa da casa. O delegado destacou que a principal linha de investigação é de morte acidental. No entanto, a polícia busca entender o que levou a família a colocar no interior da residência.

"Temos informações por meio de testemunhas ouvidas que faz mais ou menos seis meses que eles usavam esse gerador. Todavia, eles usavam ele na parte de fora da casa. E, por circunstâncias ainda não esclarecidas, resolveram colocar para dentro de casa nessa noite que ocasionou o óbito das vítimas", concluiu.

Menino transferido de avião

De acordo com a polícia, sete pessoas dormiam no interior da residência quando as equipes de socorro chegara. As vítimas fatais – a mãe, de 36 anos, uma adolescente de 15 anos, e duas crianças de 11 e três anos – chegaram a ser socorridas ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas não resistiram.



Os sobreviventes – o pai, de 31, uma menina de três e um menino de nove – também foram levados para a mesma unidade, todos em estado grave. O menino precisou ser transferido de avião para um hospital na cidade vizinha de Santa Maria, que dispõe de UTI pediátrica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.