Mulher luta com criminoso e acaba agredida durante assalto Reprodução: vídeo

Publicado 13/03/2024 10:16 | Atualizado 13/03/2024 10:33

Espírito Santo - Uma mulher foi vítima de um assalto na segunda-feira, 11, em Vila Velha, no Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem aborda a vítima, que resiste a entregar o celular e luta com o criminoso. Ainda assim, o aparelho foi levado. Nesta terça-feira, 12, ele foi preso após ser entregue à polícia pela própria mãe.

O vídeo mostra o momento de desespero vivido pela mulher. O assaltante identificado como Vitor Manoel da Silva Ferreira, de 18 anos, jogou a vítima contra o vidro da portaria de um prédio. Já no chão, ela chega a pedir ajuda, mas tem a boca tapada.

Depois de alguns segundos tentando arrancar o celular, o criminoso saiu correndo com o aparelho. Com certa dificuldade, a mulher se levanta e começa a correr atrás do ladrão.

Mulher reage a assalto, luta com criminoso, mas tem o celular roubado. O caso aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo.#Assalto #Prisao #ODia



Vitor foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser identificado pelo serviço de inteligência. Ele foi entregue à polícia pela própria mãe, dentro da casa dela. O criminoso chegou a se esconder na laje da residência, mas a mulher contou aos agentes que não concordava com as atitudes do filho e indicou onde ele estava.



Segundo a PM, as roupas usadas por ele quando assaltou a vítima e o celular dela foram encontrados na casa do suspeito, que fica na mesma rua da residência da mãe.