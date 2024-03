ProPEN buscará incentivar o uso do meio eletrônico para gestão de processos - Divulgação

Publicado 13/03/2024 10:42

O governo federal instituiu por decreto nesta quarta-feira, 13, o Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), que pretende promover a adoção do processo administrativo eletrônico no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

O programa será coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dentre as diretrizes, o ProPEN buscará incentivar o uso do meio eletrônico para a autuação, a tramitação e a gestão de processos e promover a simplificação das rotinas administrativas pelos entes federados.



Para obter as ferramentas e soluções, Estados e Distrito Federal poderão assinar acordo de adesão ao programa com o Ministério da Gestão. O acordo de adesão será firmado pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal.

"O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disponibilizará aos Estados as soluções informatizadas do ProPEN para utilização e distribuição aos municípios de sua área territorial", diz o decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU).



Excepcionalmente, o governo federal poderá oferecer soluções informatizadas do ProPEN diretamente aos municípios e aos consórcios públicos intermunicipais, "consideradas a conveniência, a oportunidade e a capacidade de atendimento ao objetivo do programa". Para isso, o prefeito ou a autoridade máxima do consórcio público intermunicipal firmará acordo de adesão com a pasta da Gestão.