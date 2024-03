Suspeito chegou a ficar foragido por quase um mês - Divulgação

Publicado 14/03/2024 11:31

Belo Horizonte - Um homem, de 36 anos, foi preso nesta quarta-feira (13) após assassinar um outro homem, de 39, nos arredores de um bar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O crime aconteceu na frente do filho da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado passava por um bar com sua namorada quando, supostamente, a vítima realizou uma 'cantada' para mulher. O casal não teria respondido nada, e sim, voltado para a casa, que fica muito próxima do estabelecimento.

Ainda segundo as investigações da 3ª Delegacia Especializada de Homicídios Venda Nova, demorou menos de um minuto até o suspeito voltar ao estabelecimento e disparar contra a vítima. O baleado ainda conseguiu correr cerca de 50 metros até cair na rua.



O investigado chegou a voltar para casa, onde sua esposa esperava no portão, mas ao perceber que a vítima ainda estava viva, o suspeito correu novamente em direção a ela e atirou mais vezes, totalizando 11 disparos de arma de fogo.

O filho da vítima, de 12 anos, segurava a mão de seu pai enquanto ele era alvo de mais disparos.

"Pelos depoimentos colhidos, a família acredita que a vítima poderia estar viva, caso o suspeito não tivesse agido novamente, sendo que uma testemunha e o filho da vítima quase foram atingidos, ou seja, ele também causou risco comum", explica a delegada responsável pelo caso, Ariadne Coelho. O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro e o suspeito estava foragido desde então.

O investigado já tinha passagem por posse para uso e consumo de drogas ilícitas e lesão corporal, além como registros por ameaças, com uso de arma de fogo e arma branca, por desentendimentos banais. Além disso, consta contra ele decisão judicial válida de medidas protetivas (violência contra mulher).



"Além disso, ele foi extremamente cruel em sua ação, que ainda resultou perigo comum: primeiro, porque efetuou diversos disparos na frente do filho da vítima; e segundo, como se não bastasse que a vítima já tivesse agonizando no chão, ele retornou ao local e descarregou mais uma vez a arma contra o homem", completou Ariadne.



O investigado será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, por meio que causou perigo comum e por recurso que dificultou a defesa da vítima, combinados com tentativa de homicídio.