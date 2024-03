BMW I8 estaria sendo usada como viatura pela PF no Tocantins - Divulgação

Publicado 15/03/2024 11:20 | Atualizado 15/03/2024 13:58

Um carro de luxo foi visto com as cores e logos da Polícia Federal em Palmas, no Tocantins, nesta semana. De fabricação alemã, a BMW é um modelo I8 e pode chegar a custar entre R$ 600 mil até mais de R$ 1 milhão dependendo do ano da fabricação e das configurações do veículo.

De acordo com a fabricante, o carro é equipado com um motor de 362 cavalos, tendo capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e atingir até 250 km/h. Além disso, ele é um modelo híbrido cujo tanque pode receber cerca de 30 litros de combustível, sendo capaz de fazer 11,3 km por litro na cidade e 13,6 km na estrada, de acordo com testes do Inmetro.

Segundo apuração do site 'g1', a BMW é um bem que foi apreendido durante uma das operações realizadas no estado. Questionada pelo O Dia sobre a origem do carro, versão e situação jurídica, se está integrado ao patrimônio público ou apenas cedido para uso das forças policiais, a Polícia Federal informou que, no momento, não pode prestar maiores informações sobre o veículo.