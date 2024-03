Momento em que o filho socorre o pai baleado após assalto em lotérica no Piauí - Reprodução

Momento em que o filho socorre o pai baleado após assalto em lotérica no PiauíReprodução

Publicado 15/03/2024 13:10 | Atualizado 15/03/2024 13:19

O empresário Petrônio Nunes, dono de uma casa lotérica em Teresina, no Piauí, foi morto durante uma tentativa de assalto no estabelecimento na última quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Civil, dois homens teriam participado da ação.



Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que Petrônio é atingido no peito por um dos assaltantes, que foge em seguida. O empresário cai no chão e logo é amparado pelo filho que também estava no local no momento do crime. Encaminhado a um hospital da rede particular da cidade, o homem não resistiu aos ferimentos.

fotogaleria

O responsável por disparar contra Petrônio foi detido nesta sexta-feira (15). Identificado como Gleison Ferreira Silva, ele responde a cinco processos na Justiça, com duas condenações, pelos crimes de roubo, corrupção de menores, receptação, homicídio e tráfico de drogas. A arma do crime foi encontrada em posse de um adolescente de 14 anos. A polícia ainda prendeu uma mulher chamada Jaciara Pires Rodrigues, acusada de fornecer o armamento para o crime.

Gleison Ferreira Silva foi preso nesta sexta-feira (15) pelo assassinato de Petrônio Nunes Divulgação / SSP-PI



O segundo suspeito foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no mesmo dia do assalto. De acordo com as investigações, Isac da Silvia Nascimento já responde a sete processos criminais por roubo e posse de drogas, com três condenações. No momento do crime o assaltante estava usando tornozeleira eletrônica, benefício concedido a detentos que cumprem pena em regime semiaberto ou prisão domiciliar. Com ele, policiais localizaram o veículo utilizado na fuga que foi apreendido. O segundo suspeito foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no mesmo dia do assalto. De acordo com as investigações, Isac da Silvia Nascimento já responde a sete processos criminais por roubo e posse de drogas, com três condenações. No momento do crime o assaltante estava usando tornozeleira eletrônica, benefício concedido a detentos que cumprem pena em regime semiaberto ou prisão domiciliar. Com ele, policiais localizaram o veículo utilizado na fuga que foi apreendido.

Menos de 24 horas depois da morte do empresário, outro assalto em uma casa lotérica foi registrado na zona leste de Teresina, na quinta-feira, 14. Nesse caso, o assaltante entrou na fila do estabelecimento e quando estava próximo ao caixa invadiu a área interna rendendo funcionários.



A ação também foi registrada por câmeras de segurança que mostraram dois criminosos roubando, além de dinheiro, um notebook. Ninguém ficou ferido. A polícia não informou se os casos podem ter alguma relação.

*Com informações do Estadão Conteúdo