Hidratação é considerada fundamental em períodos de grande calorReprodução

Publicado 15/03/2024 12:39

Desde 2023, o Brasil tem sido alvo de ondas de calor extremo, e a previsão para os próximos dias é que este fenômeno se repita com temperaturas que podem passar dos 40ºC em algumas regiões. Diante deste cenário, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, principalmente com crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.



De acordo com a Dra. Elaine Dias JK, que é metabologista e PHD em endocrinologia pela USP, a recomendação diária de ingestão de água é de 2 a 3 litros, porém, com a temperatura elevada, a transpiração é mais intensa, gerando uma perda maior de água e eletrólitos.

"Nessas condições, é necessário aumentar a absorção de líquidos para compensar a eliminação de água pelo suor. Altitudes elevadas, respiração rápida e superficial também pode levar à perda de água pelo organismo, podendo provocar desidratação", explica a médica.



Quando as temperaturas se elevam, o corpo utiliza de mecanismos para resfriamento, como por exemplo, o suor. Em excesso e sem a adequada reposição de fluidos e eletrólitos, ele pode causar desidratação e insolação. Entre as consequências da condição, estão: sonolência, desmaios, arritmias, confusão mental, insuficiência renal, acidente vascular cerebral e infarto.



Além das condições ambientais, a quantidade ideal para ingestão de água também varia conforme a idade, sexo, peso e nível de atividade física. "Uma conta fácil para calcular a ingestão de água é 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Diante do calor previsto, o ideal é redobrar a atenção e aumentar a recomendação mínima diária", reforça a Dra. Elaine.



A especialista chama a atenção para os sinais de desidratação. Dentre os principais sintomas, estão: sede, boca seca, diminuição da produção de urina, urina de cor escura, cansaço, desânimo, sensação de tontura ou vertigem, fadiga, pele seca e fria e batimentos cardíacos acelerados.



A Dra. Elaine orienta que, se alguém apresentar sintomas que indiquem desidratação leve a moderada, as medidas caseiras de primeiros socorros são:



- Beber líquidos em pequenos goles, preferencialmente água ou soluções de reidratação oral. É extremamente importante que seja devagar, para não causar hiponatremia;



- Evitar bebidas com cafeína ou álcool, pois podem piorar a desidratação;



- Consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais;



- Repousar e evitar atividades físicas intensas;



- Caso a desidratação seja devido a vômitos ou diarreia, é importante tentar repor os líquidos perdidos. Mas, se os sintomas persistirem, é essencial procurar atendimento médico.



"Se a desidratação for grave ou associada a outros sintomas preocupantes, como confusão mental, dificuldade para respirar ou batimentos cardíacos irregulares, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois pode ser necessário tratamento mais específico e intervenções médicas", finaliza a Dra. Elaine.