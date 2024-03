Suspeito possuía diversas armas consigo e em sua residência - Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Publicado 15/03/2024 10:18 | Atualizado 15/03/2024 10:26

Goiás - Um homem foi preso em Rio Verde, no interior de Goiás, após deixar a própria filha nua durante a festa de aniversário da vítima, em Parataninga, Mato Grosso, e ameaçá-la com uma arma. No endereço do suspeito foram encontradas diversas armas.

De acordo com a Polícia Civil de Goiânia, a situação foi motivada por ciúmes do pai em relação à filha. Além de apontar a arma para a vítima, ele também realizou disparos para o alto. Segundo a investigação, ele estava sob o efeito de álcool e outras drogas ilícitas. Questionada pelo DIA, a corporação não informou a idade da vítima.

O pedido de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e cumprido por policiais civis de Rio Verde, cidade na qual o suspeito estava hospedado em um hotel. Com ele foram encontrados um fuzil calibre 556, uma espingarda calibre 12 e uma pistola.

Em seguida, foi realizada uma ação de busca e apreensão na casa do suspeito, na cidade de Montividiu-GO. No local, mais duas armas de fogo, sendo um fuzil calibre 556, um revólver calibre 38 SPL (ilegal) e várias munições dos mesmos calibres das armas foram localizadas.

Além do mandado de prisão por importunação sexual, o homem também foi autuado pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e posse de arma de fogo de uso permitido.