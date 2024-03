Lula participou de evento no Rio Grande do Sul - Reprodução / Internet

Publicado 15/03/2024 14:09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, atualmente, quem se mostra contra o sistema é o presidente da Argentina, Javier Milei. Em sua avaliação, ao citar Milei e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a democracia corre risco.

"Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei, até o Banco Central quer fechar, quer cortar tudo com um serrote", disse em anúncio de ações e investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 15. "É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele."

"Nós vimos o que aconteceu com o Vini Júnior no jogo contra o Atlético de Madri. Esses fanáticos, esses doentes, eles têm que perceber que quando eles veem uma pessoa negra, não é uma pessoa negra, é um ser humano. O ser humano que tá ali, independente da cor da pessoa, independente se é branco, se é verde ou se é amarelo, é um ser humano", comentou o presidente citando o jogador de futebol.

Na avaliação do presidente, a democracia corre risco. "Quando eu olho, aos meus 78 anos de idade, jovem, bonito, olho para o mundo, vejo a democracia correndo risco", disse. "A gente não tem que brigar contra um governador ou um presidente, tem que brigar contra um pensamento, um pensamento perverso, malvado."