Empresário Abílio Diniz morreu em fevereiro, aos 87 anos - Divulgação

Empresário Abílio Diniz morreu em fevereiro, aos 87 anosDivulgação

Publicado 16/03/2024 15:35

O conselho de administração do Carrefour aprovou a mudança no estatuto social da companhia para extinguir o cargo de vice-presidente do colegiado, que era ocupado por Abilio Diniz, falecido no dia 18 de fevereiro