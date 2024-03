Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 19/03/2024 10:28

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, destacou nesta terça-feira, 19, a necessidade de o Brasil liderar o combate às mudanças climáticas, como sempre fala o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O Brasil vive um grande momento e tem condições de criar um futuro justo e sustentável. Temos um papel chave na construção de saídas", disse.

Durante o seminário "Descarbonização: Rumo à Mobilidade de Baixo Carbono no Brasil", realizado pelo Esfera Brasil e MBCBrasil, o ministro ressaltou que o Brasil não é o País que mais emite gases de efeito estufa. "Precisamos chegar ao final de 2025 com avanços. O tema é urgente", afirmou.

Os caminhos, de acordo com o ministro, passam pelo controle do desmatamento e economia de baixo carbono. Ele citou, no entanto, que é preciso enfrentar os desafios e fazer as lições de casa, comentando que a emissão de gases causadores da mudança climática pelo segmento de transporte tem aumentado. "É preciso trabalhar com o setor para reduzir essa emissão e firmar o Brasil como líder na transição", disse.

Pimenta salientou que há uma "enorme expectativa" no governo de que o Projeto de Lei do Combustível do futuro seja aprovado no Senado ainda nesta terça.