Teto desaba, mata três e fere outras 12 pessoas em Potal do Paraná na sexta-feira (22)Reprodução

Publicado 23/03/2024 09:48 | Atualizado 23/03/2024 09:51

O teto de um recém-inaugurado supermercado desabou e matou três mulheres em Pontal do Paraná, no litoral do estado paranaense, na noite de sexta-feira, 22. Outras doze pessoas foram feridas e encaminhadas para atendimento médico, duas delas em estado grave. O Corpo de Bombeiro ainda procura entre seis a dez pessoas que podem estar soterradas nos escombros do local. A investigação está a cargo da Polícia Civil.

O acidente aconteceu por volta das 18:50 em uma unidade do grupo Super Rede, no balneário Canoas, após o colapso do teto e a queda de cinco caixas d'água na área de panificação, local restrito a funcionários. Segundo informações da imprensa local, o estabelecimento foi aberto ao público na manhã do mesmo dia do incidente. A identidade das três vítimas ainda não foi revelada.

A queda foi gravada por pessoas que estavam dentro do supermercado na hora da confusão. Nas imagens é possível ver um locutor dando instruções para as pessoas, que correm em desespero em busca de proteção em meio as prateleiras. Além disso, também é observável as caixas de água caídas após despencarem e causarem a confusão.

-mercado recém-inaugurado pic.twitter.com/HJGwl8J43X — willianzinho (@willisantosp) March 22, 2024 Em nota, o governo do Paraná informou que a operação nos escombros do 8° Grupamento de Bombeiros conta com apoio de uma equipe do GOST (Grupamento de Operações e Socorro Tático), além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica. Em nota, o governo do Paraná informou que a operação nos escombros do 8° Grupamento de Bombeiros conta com apoio de uma equipe do GOST (Grupamento de Operações e Socorro Tático), além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Pontal do Paraná afirmou que o prefeito Rudão Gimenes "recebeu a triste notícia do desabamento da laje do mercado e colocou todos os esforços da Prefeitura no atendimento às vítimas e a equipe de socorro". Também pontuou que as equipes de resgate estão de prontidão para auxiliar no que for necessário nesse momento tão difícil.